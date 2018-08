Optimisme, søndagsåpent og et blomstrende sentrum

Sist oppdatert 31/08/2018 kl 08:37

Etter nesten fire timer sammen på næringskonferanse torsdag kveld har næringslivet i Meråker tro på å få til mer sammen.

– Vi er absolutt på rett kurs, men nå må vi bruke rammeverktøyet vi har. Jeg er glad for samarbeidet med Stjørdal Næringsforum og er bombesikker på at det blir bra, sier Verform-sjef Bjørn Nagel Høgmo. Også sjefen for en av de aller største og viktigste merkevarene og arbeidsplassene i bygda har trua – igjen.

– Jeg synes det ble vel mye reiseliv her i kveld, men for all del; det er bra det altså. Men vi har snakket om det i utrolig mange år og veien er bratt, sier Per Johan Pedersen fra Meråker Kjøtt. Men han er (nesten) som alltid optimist både på egne og bygdas vegne.

Jaktet de konkrete sakene

Lederen i Stjørdal Næringsforum (SNF) var på utfordrersiden torsdag kveld. Han kom til Meråker med forventninger om å bli utfordret på helt konkrete saker å gå i gang med. Da han oppsummerte satt han igjen med noen holdepunkter, men SNF-sjefen jobbet hele kvelden gjennom med å få fram de håndfaste sakene som er viktig for næringslivet i Meråker. På tavla havnet blant annet følgende stikkord: Forskjønning av sentrum, bransjevise nettverk, ambassadørprogram og søndagsåpne butikker.

Fullsatt

Var de konkrete bestillingene til SNF litt få, var oppmøtet i auditoriet ved Meråker videregående skole desto bedre. Det gledet selvsagt ordfører Kari Anita Furunes som ikke vil omtale torsdagens næringskonferanse som en ny start. (Artikkelen fortsetter under bildet)

– Nei, dette er fortsettelsen på noe bra. Vi startet med dette høsten 2016, der kommunen med både politikere og administrasjon møter næringslivet. Det gjorde vi for å få innspill fra næringslivet selv og det er den modellen vi ønsker å drive næringsutvikling på, understreker Furunes, som kunne glede seg over mellom 70 og 80 frammøtte.

– Det aller beste med det er å se at hele spekteret er representert. Her er alle bransjer i næringslivet, her er politikere, kommuneadministrasjon, hyttebeboere. Det er jeg utrolig stolt av, sier Furunes.

Blomster og søndagsåpent

Blant de «enkle» og konkrete oppgavene som ble spilt inn var at sentrum av Meråker må forskjønnes.

– Jeg forventer et blomstrende sentrum til neste sommer. Det er mye som er bra, men litt som mangler, spilte Bjørn Nagel Høgmo inn. Coop-sjefen i Meråker, Erling Ervik, skal samle handels- og serveringsnæringen i bygda for å klarlegge om det er ønskelig med søndagsåpent. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

– I dag kunne vi like gjerne satt opp et skilt ved E14 på søndagene der det står «Vi har stengt – kjør til Sverige». Jeg har veldig lyst på søndagsåpent, og vi må diskutere det. Jeg er overbevist om at noen må da klare å tjene noen kroner på det, sier Ervik.

På tilbudssiden

Nå er Kari Anita Furunes opptatt av at næringsarbeidet følges opp. Det skal gjøres blant annet med å få på plass en næringskonsulent som jobber offensivt videre sammen med næringslivet, og ordføreren er også opptatt av å poengtere at kommunen skal være på tilbuds- og hjelpesiden.

– Jeg håper enda flere oppsøker oss, både kommunen og politikere. Engasjementet må komme nedenfra og opp, og vi trenger gode innspill og ideer fra de som driver næring i Meråker, sier Furunes.