Ordføreren ble inspirert av Stjørdals-video da han sa ja

Sist oppdatert 17/08/2018 kl 10:52

– Den viser en rik historie og peker mot en rik framtid. En framtid jeg gjerne fortsatt vil være med på å forme.

Dette skriver ordfører Ivar Vigdenes om en video om Stjørdal som ble i forbindelse med Landsskytterstevnet. I de samme dagene satt ordføreren og vurderte ja eller nei til fire nye år i lokalpolitikken.

– Den rørte og beveget meg i det samme tidsrom som jeg foretok den grundige overveielsen som en slik beslutning fortjener, skriver ordfører Ivar Vigdenes på sin Facebook-profil.

HER SER DU VIDEOEN SOM INSPIRERTE VIGDENES TIL FIRE NYE ÅR!

34-åringen fra Forradal, nå bosatt på Tangmoen, har vært ordfører i Stjørdal siden 2013. Når kommunevalget gjennomføres høsten 2019 har han seks års fartstid som kommunens ordfører. Får han tillit i fire nye år kommer han i et celebert selskap som har vært ordfører i minst ti år.

– Stjørdalingene har gjennom ord og handlinger de senere år gitt klart uttrykk for at vi ønsker å være noe adskillig mer enn bare en alminnelig og middels stor norsk kommune. Vi vil noe mer. Dét prosjektet vil jeg gjerne fortsatt være hærfører for, skriver Vigdenes, som fronter sine kampsaker i sitt Facebook-innlegg.

– Vi skal ta hele kommunen i bruk, og bygge en miljøvennlig by i sentrum – uten eiendomsskatt. Vi skal være arrangementskommune nummer 1 i Norge. Vi skal tørre å være annerledes og skille oss ut i mylderet av andre kommuner, skriver Ivar Vigdenes.

Nominasjonskomiteen i Senterpartiet er veldig tilfreds med at ordføreren sier ja til fire nye år.

– Ivar Vigdenes har vært ordfører i Stjørdal kommune siden 2013, og har gjort en solid jobb når det gjelder positiv utvikling i Stjørdal kommune, skriver nominasjonskomiteens leder, Ruth Øfsti, i en pressemelding.