Orienterer om utbygging av E6

Sist oppdatert 24/08/2018 kl 14:33

Utbyggingssjef Jørund Gullikstad fra Nye Veier AS kommer til Stjørdal for å delta på Trafikkveld hos Kristoffersen Bil onsdag 26. september klokken 18.00.

Trafikkveldene er et samarbeid mellom Gjensidige Stjørdal og Kristoffersen Bil. Johan Kristoffersen er glad for den hjelpen som han mottar fra interesserte frivillige som Annette Jensen, Magnar Lillemo og Tore Skjervold.

Utbyggingssjef Jørund Gullikstad vil orientere om de forestående prosjektene som Nye Veier AS har ansvaret for. Strekningen Trondheim – Stjørdal synes klar. Valgene er gjort med tanke på den utbyggingen som skal finne sted. Det betyr to spor i hver retning på strekningen med en fartsgrense på 110 km/t. Dermed vil det gå stadig raskere å reise mellom Stjørdal og Trondheim.

Gullikstad vil også si noen ord om strekningen fra Kvithammer og forbi Åsen med tilkobling til den nyåpnede strekningen inn mot Ronglan. En utbedring på denne strekningen er en ren transportrevolusjon.

For her har bilistene gjennom alle år med biltrafikk vært utsatt for store utfordringer. Strekningen har dessverre også utmerket seg med tanke på antall ulykker.

– Blir det folksomt denne kvelden?

– Ja, svarer Annette Jensen, Magnar Lillemo, Alf Erik Skar og Johan Kristoffersen i kor: – Denne kvelden er vi forberedt på å kjøre ut mange biler og skaffe rikelig med sitteplasser. Gjennom kontakter får vi de stolene vi trenger. Vi regner med at det er stor interesse for å høre dette budskapet fra Nye Veier AS.

De forteller at det som vanlig blir servert kaffe med gode kaker. Og det er ingen trafikkveld uten loddsalg. Inntektene går til refleksaksjonen og til flere trafikkvelder med spennende tema.