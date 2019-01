Over 100 millioner for første gang

– 2018 ble nok et fantastisk år for oss, og jeg må bare takke kundene for at stadig flere velger å handle her på Mega Torgkvartalet, sier butikksjef Frank Sollie, som gleder seg over å ha passert den magiske grensen på 100 millioner kroner.

– De ansatte har virkelig stått på og gjort en kjempeinnsats. Vi endte opp med en omsetning på 108 millioner kroner i 2018 mot 99 millioner året før. Det er en vekst på 9,2%. Vi må vel kunne kalle det en skikkelig megavekst, smiler Sollie som setter stor pris på sin rutinerte arbeidsstokk:

– Her har jeg mange dyktige medarbeidere med solid erfaring. Og du kan tro de følger med opptatt av at det er nok varer i alle hyller. Det er flott å kunne nyte godt av en slik kollektiv samvittighet.

– Hvordan var julehandelen?

– Fantastisk! Den startet riktignok litt småtregt før det tok av. 12. desember pleier å være et startsignal, men denne gang opplevde vi at starten fordelte seg utover flere dager. Derfor var vi spente da vi kom fram til lille julaften som nå falt på en søndag. Hadde folk begynt å handle seg ferdig? På ingen måte! Da vi åpnet dørene, var det som en tsunami med folk som fylte butikken. Kjapt ble det en lang kø foran den populære ferskvareavdelingen. Men vi hadde forberedt oss på et stort innrykk og hadde satset på topp bemanning i hele butikken. Dette var en dag da varelageret virkelig fikk prøvd seg, men vi klarte å følge opp, sier Frank Solli som kunne notere en god omsetning denne søndagen.

Mega Torgkvartalet reåpnet i juni 2016. Da hadde Coop tatt over den gamle Ica-butikken og samtidig avviklet Mega i det gamle Domus-kvartalet.

– Omleggingen har definitivt vært en stor suksess. Vi har også god effekt av utvidelsen av senteret, som har gitt flere kunder og mer handel for alle oss som holder til her.

– Hva skyldes den gode veksten hos Mega?

– Jeg tror veksten til Mega spesielt skyldes at vi har betjent ferskvaredisk med kyndige ansatte. Samtidig har vi et stort vareutvalg som ingen andre butikker i Stjørdal kan matche oss på, sier butikksjefen.