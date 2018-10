På flatseng i hjemmecup

Mye av stasen med å dra på håndballcup er å sove på flatseng sammen med alle venner og venninner. Selv om det er Stjørdalscup så blir det felles borteovernatting for jenter 13-lagene til Stjørdals-Blink.

– Tidligere har vi overnattet hos Kirsti, sier Emilie Lufall Sørvik og kikker på lagleder Kirsti Bekken.

– Men i år blir det overnatting hos oss, sier trener Leif Anders Hastadklev.

Smilene blir brede. Ingen av spillerne hadde egentlig helt fått det med seg, men når det er cup så skal det selvsagt være «bortesoving» og venninnefjasing. Sånn blir det også når det er Stjørdalscup for jentene. Det til tross for at cupkampene spilles rett utafor stuedøra.

Rekordstor etter comeback

Stjørdalscupen i håndball arrangeres til helga for tredje gang etter gjenoppstandelsen, og i år deltar hele 120 lag.

– Vi har en økning på drøyt 20 lag fra i fjor, og det er vi godt fornøyd med, sier Leif Anders Hastadklev i Stjørdals-Blinks håndballavdeling.

Han minner om at dette er bare den tredje utgaven av «nye» Stjørdalscupen. Cupen som var en av de aller største i glansdagene ble pusset støvet av og nå kjemper de med mange andre cuparrangører om å få lagene til sin cup.

– Det er håndballregionen som bestemmer helgene og vi «konkurrerer» med både Røros og Charlottenlund denne helga, sier Hastadklev.

Dobling på tre år

Ut fra det er både han og resten av cupkomiteen, som består av representanter fra arrangørklubbene Fram, Stjørdals-Blink og Stjørdal Håndballklubb, fornøyd med oppslutningen.

– Første året var det totalt 60 lag, så vi må bygge oss opp. I fjor hadde vi for øvrig miniklasse, men i år var det litt for dårlig påmelding fra de aller yngste. Vi håper at lagene i dalføret kommer med sine minilag neste år. Det vil gjøre cupen enda bedre og triveligere, sier Leif Anders Hastaklev.

Perfekt arrangementssted

Jenter og gutter fra 10 til og med 15 år inntar Stjørdal i helga. Kampene foregår i Stjørdalshallen, Fosslia fjellhall og Skatvalshallen, mens de som overnatter gjør det ved Halsen ungdomsskole. Cuparrangørene samarbeider også med kommunens kulturavdeling slik at det både er gode kinotilbud og aktiviteter i Carbon på lørdag.

– Alt ligger til rette for å få til en stor håndballcup i Stjørdal. I år bruker vi fem hallflater, men det finnes jo enda flere som kan brukes. I tillegg foregår cupen midt i sentrum av byen, nær både overnattingssteder, butikker og fritidstilbud. Det finnes ikke mange cuper som kan tilby noe lignende som Stjørdal, sier Hastadklev.

1.100 dugnadstimer

Han er en av dem som har vært med på å planlegge cupen, og i helga er det også det store innrykket av dugnadsforeldre. Det skal være kioskhjelp, rydding, kampsekretariat og mange andre funksjoner.

– Totalt er det satt opp over 1.100 timer med dugnadsarbeid i helga. Intenst, men artig, sier Hastadklev, som har ambisjoner om enda flere lag til Stjørdalscupen neste år.

– Da er målet å passere 150 lag. Neste år, som i år, foregår cupen den første helga av skolenes høstferie. Det er bare å starte planleggingen, sier Leif Anders Hastadklev.

Går for gull

Emilie Lufall Sørvik, Yewon Kim Andersen og Stine Vassbotn Wirum er tre av jentene som skal spille på de to lagene Stjørdals-Blink stiller med i jentenes 13-årsklasse, som for øvrig er cupens største. Hele 21 lag er påmeldt i den klassen og blant motstanderne er blant andre langveisfarende Junkeren fra Bodø.

– Vi har spilt noen treningskamper. Mot Fram og Strindheim, og det har gått bra det, sier de tre jentene. Godt over 20 jenter utgjør stallen til 13-årslaget som trenes av Jahn Arne Johnsen sammen med Hastadklev. Til helga skal de vise seg fram hjemme i Stjørdalshallen, og de er litt opptatt av kampene innimellom cupartighetene også.

– Vi håper å vinne vi, sier Lufall Sørvik, Andersen og Vassbotn Wirum.