På landslaget for ny klubb

Stjørdals-jenta Annmalie Lyngås Skjelstad har flyttet og byttet klubb, men håndballkeeperen er fortsatt i landslagsvarmen.

Nylig ble hun tatt ut til landslagssamling for U-laget, jenter født i 2002. Den høyreiste keeperen kvalifiserte seg for landslagssamlinger som SHK-keeper. Nå står hun mellom stengene for Aker i Oslo.

– Klubben er veldig bra. Vi satser på å gjøre det bra i serien, men det aller viktigste denne sesongen er å gjøre en bra prestasjon i Lerøyserien, sier Annmalie Lyngås Skjelstad.

Starten i den nasjonale serien kunne knapt vært bedre. I helgens første kvalifiserende runde ble det tre seire på tre kamper. Først 29-5 over Bossekop, så 29-26 over Gneist og til slutt 34-8 over Nit/Hak.

24. september møter hun til landslagssamling i Larvik for laget som håndballegende Tonje Larsen er trener for sammen med Tore Johannessen. Målvaktstrener for Lyngås Skjelstad og de andre innkalte keeperne er Hilde Wikheim. Men før samlingen som varer i en uke blir det mer trening og skole i hovedstaden.

– Det går veldig fint i ny by. Det har til og med gått fint å finne rett t-bane og buss, lage mat og vaske klær, sier 16-åringen. Til daglig er hun å finne på Wang der hun går toppidrett.

– En bra skole som er god innenfor mange ulike idretter, men også på det faglige. Jeg anbefaler den absolutt for andre unge idrettsutøvere som har lyst til å satse på idretten sin, samtidig som de får et godt grunnlag til en god utdannelse også, sier Annmalie Lyngås Skjelstad.

PS! Wang ble forøvrig etablert i 1907 av Peder Wang. Han vokste opp i Stjørdal, som sønn av en smed.