På landslaget i robotkonstruksjon

Sist oppdatert 22/07/2018 kl 18:43

Hell Robotics skal representere Norge under en svær konkurranse i Mexico.

Laget fra Stjørdal har navnet Hell Robotics og ekspertene innen konstruksjon av roboter er elever på Ole Vig videregående skole. De fleste kommer fra forskerlinja, og utgjør nå det norske landslaget i konkurransen First Global. Søndag 12. august reiser de til Mexico City for å konkurrere mot 180 andre nasjoner.

De har selv konstruert og bygget en avansert robot. Laget øver i en låve på Skatval på fritiden og de stiller nå med sin egenbygde avanserte Energi Impact-robot. Tema for de som bygger sin egen robot og skal delta i konkurransen er fornybare energikilder som vindturbiner, fornybar energi med solpaneler og fremtidens nye teknologi på området.

– Vi begynner å ha ganske god erfaring fra tidligere deltakelse i robotkonkurranser. I 2017 deltok vi i konkurranser med vår HellBoy-robot som vi bygde opp fra grunnen av. Vi reiste da til Istanbul i Tyrkia og greide en tredjeplass av over 40 deltakende lag. Nå vil vi igjen sikte mot pallen og helst komme seirende ut med gull, sier Marius Rülcker Brekken, Even Veie og Stian Nakken som reiser nedover sammen med Knut Steffenrem og Signe Ferner Kjøpsnes fra den videregående skolen.

Mentorer på laget er Roar Brekken og Stig Kjøpsnes, som også blir med til Mexico City dagene 12.-19. august.

Hell Robotics utgjør Norges eneste lag i konkurransen. Laget fra Stjørdal er dermed det eneste deltakende lag med robotkonstruksjon fra Norge som får reise til Mexico City.

– Vi ble kontaktet av arrangørene som så vår gode innsats i Tyrkia. De ville gjerne ha oss med fra Norge. Da er det klart vi drar nedover for å prøve å finte ut de andre deltakerne. Det kan bli tøft å slå alle med hele 180 deltakende land. Vi gjør vårt beste og skal i konkurransen flytte såkalte drivstoffkuber med vår selvkonstruerte robot. Etter at vi har kalibrert på plass alle detaljer og styringssystemer, er vi klare for å reise til First Global og det store VM i robotkonkurransen i Mexico City, sier landslaget fra Stjørdal som er eksperter på bygging av roboter.