På leit etter lærlinger

– Vi har bestandig ønsket oss lærlinger, men det er vanskelig å få dem hit, sier Gunn Kari Holten og Lars Ivar Sundal ved industrigiganten Kjeldstad i Selbu.

Dette er en situasjon som ordføreren i Selbu, Ole Morten Balstad, er opptatt av og sammen med Hanne Sundal Kulseth som er leder for Tverrfaglig opplæringskontor for Neadalen (TONE) jobber mye med.

– Det er en utfordring at det ikke finnes et tilbud innenfor VG 2 (andre året ved videregående skole, journ.anm) trelast i fylket, sier Sundal Kulseth. Men det finnes muligheter for de som har lyst.

– Det er fullt mulig å ta en større del av utdannelsen i bedrift og mindre på skolebenken, forteller hun.

Høyteknologisk

Hos Kjeldstad tror de at det er en del gamle holdninger som henger igjen.

– Det er ikke lengre sånn at du står ved høvelen hele tiden. Det er det nok mange som tror, sier personalsjef Gunn Kari Holten hos Kjeldstad.

– Absolutt ikke. Her er det svært avanserte oppgaver. Det å sitte med prosesstyring hos oss, er omtrent som å sitte inne i et fly og styre det, billedlegger produksjonsplanlegger Lars Ivar Sundal.

Han forteller at opplæring på dette krever minst to år, og at mange blir overrasket og imponert når de kommer inn i produksjonsanlegget til Kjeldstad.

– Du trenger absolutt ikke å ha så store muskler som Hans Morten for å jobbe hos oss i Kjeldstad, sier Gunn Kari Holten og flirer.

Vil lage verdens beste håndverkere

Hans Morten heter Kulseth til etternavn og har skapt suksessbedriften Selbu Byggtre. Det har han blant annet klart gjennom aktiv rekruttering i lokalsamfunnet.

– Vi satser lokalt. Så langt har vi vel rekruttert seks-sju fra byggfag ved den videregående skole og «utdannet» dem i bedriften. Da kan vi lære dem opp etter våre egne premisser. Akkurat nå har vi tre lærlinger, sier Kulseth.

Han er ekstremt opptatt av å skape en trygghet rundt sine unge lærlinger, og følge dem opp.

– Vårt mål er alltid å gjøre våre ansatte til verdens beste håndverkere. Vi skal motivere dem så godt som mulig til å bli så god som mulig og være hos oss lengst mulig. Det er jo ofte et spørsmål om lønn, men som vi innprenter våre; blir vi best, tjener bedriften mer penger og vi kan betale best, sier Hans Morten Kulseth.

Fleksible løsninger

Både ved Kjeldstad og Selbu Byggtre er de opptatt av å finne fram til ungdommene som har et engasjement og lyst til å bli håndverker. Ordfører Ole Morten Balstad er opptatt av at det finnes ordninger som gjør at det kan redusere skolefrafallet.

– Det å finne fleksible og gode løsninger i samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig. På den måten kan vi berge mange fra å ramle ut av utdannelsen, mener Balstad.

– Faktisk kan du i dag legge hele utdanningsløpet ditt til en bedrift. Det vil si at du går en læretid som er fire år, med innsmett av teori, og dette mener jeg vi bør bli langt mer bevisst på å tilby, sier ordføreren.

– Så er det faktisk sånn at det er bra nok med et fagbrev. Forhåpentligvis blir det mer og mer akseptert. Alle kan ikke ta en bachelor, slår Hans Morten Kulseth fast.

Flinke på ulike felt

Lærlingetoget for kommende år har vel stort sett gått, men hos Kjeldstad ønsker de å få flere unge, lovende lærlinger inn i lokalene.

– Vi har ungdommer på sommerjobb hos oss i sommer som vi gjerne ser blir til mer. Det å ha ungdommer på arbeidspraksis er nyttig. Selv om noen ikke finner seg helt til rette i skolen, er de ofte flinke til å jobbe. Det er disse vi ønsker oss, sier personalsjef Gunn Kari Holten hos Kjelstad.