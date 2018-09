På toppen av fylkeslista

Rakel Skårslette Trondal fra Malvik blir toppkandidaten til Trøndelag SV til neste års fylkestingsvalg.

Nominasjonskomiteen til Trøndelag SV har sendt ut et første forslag til neste års fylkestingsliste og på toppen av den står en kvinne fra Malvik. Rakel Skårslette Trondal (44) er oppvokst på Toten, men er bosatt i Malvik. Hun er gruppeleder for SV i fylekstinget i dag, og sitter i fylkesutvalget og hovedutvalg for transport.

Trondal har vært aktiv lokalpolitiker i Malvik i tolv år og er også gruppeleder for SV i kommunestyret der, og er medlem av formannskapet. I ti år har Rakel Skårslette Trondal jobbet som lærer i ungdomsskolen.

Videre på forslaget til fylkestingsliste er Gudrun Lidal fra Stjørdal foreslått på 15. plass, Arild Aune fra Meråker på 33. plass, Kirsten Olava Hofstad fra Tydal på 34. plass, Arnstein Trøite fra Selbu på 36. plass og Oskar Rimstad Kjøsnes fra Frosta på 40. plass