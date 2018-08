På tur i «bjørneland»

Meråker har jevnlig hatt besøk av bjørn de siste årene.

Rundt midten av april i år ble det oppdaget bjørnespor sør for E14, altså i området rundt Fossvatna. Denne bamsen ble da også skutt, så nå håpet nok saueeierne at årets beitesesong skulle bli sånn noenlunde uten for store tap. Men så, i midten av juni, kom det på nytt en bjørn til beiteområdet i Meråker. Riktignok på andre siden av E14, men skade gjorde også denne. Og denne lever vel fortsatt i beste velgående, så vidt vi vet. Men var bjørnen borte ved Fossvatna? Nei da, nå rapporteres det fra beitenæringen at de ikke har opplevd en verre sommer, når vi snakker om tap av dyr på beite.

Vi tok turen til Fossvatna, ikke bare for å «jakte» på bjørn, men også for å besøke det friluftsområdet, med både gapahuk og grillplass som er ordnet der, like ved vannkanten. Og der ved gapahuken var det liv og røre, fiskere håpet på litt ferskfisk, mens andre syslet inne under tak, for tåka lå lavt over myrene, og regnet truet med å jage alle innomhus.

Veien innover til Fossvatna fra Meråker er en av de beste bomveiene vi har kjørt på, og området som er tilrettelagt for turfolket har også høy standard. Vi traff på flere sauer langs veien, som akkurat denne dagen så ut til å være trygge, men hvor lenge denne tryggheten varer er vel ingen gitt å si. Med alle de bjørneobservasjonene, og dyrekadavrene som vi hører og leser om, blir vi fristet til å spørre: Er det flere bjørner, og rovdyr for øvrig, i vår natur enn «ekspertene» mener å ha tall på?