Pakker NM-garn i gullfart

En glad arbeidsgjeng ved Fides gjør en viktig jobb for ski-NM i Meråker. Her pakkes garn til 600 premier i sprintfart.

Alle deltakerne i vinterens langrenns-NM i Meråker skal få hjemmestrikkede NM-votter. Kassevis med garn har kommet til Meråker. Sandnes Garn har sponset garn til en verdi av cirka 50.000 kroner og nå gjenstår det «bare» å strikke omtrent 600 par votter. Skjønt en del er på gang.

– Vi har levert ut garn til cirka 300 par, og omtrent 120-130 par er levert inn ferdig, sier Mimmi Raaen Sandmæl.

Hun er premieansvarlig for kommende vinters NM på ski i Meråker. Da har hun satt seg fore at alle deltakere skal få et hjemmestrikket par med votter. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

To varianter

Det er ferdige pakker med rett mengde garn, mønster og en navnelapp der strikkerens navn skal fylles ut for å gjøre premien litt ekstra personlig, som nå pakkes ferdig i Fides-lokalene på Tømmeråsmyra i Meråker.

– Herrevotten, som det må være flest av, er mørkeblå og lyseblå, mens damevotten er hvit og blå, sier Raaen Sandmæl.

Letter NM-komiteen for arbeid

Med stor nøyaktighet putter arbeidsgjengen, ledet av Oda Aurora Aune, nøyaktig rett innhold i de enkelte pakkene.

– Vi har full kontroll, slår arbeidsgjengen på fem fast. Skjønt de to guttene som er med på garnpakkingen denne dagen er også ofte opptatt med vedproduksjonen. Flere av de andre har også andre arbeidsoppgaver, men når de først setter i gang med garnpakkepakkingen går det virkelig unna.

– De gjør en kjempejobb for oss. Alt blir så mye mer lettvint når vi skal dele ut til strikkerne, sier Mimmi Raaen Sandmæl og skryter av Fides-gjengen.

Trenger flere strikkere

Utdeling av garn og mønster gjorde hun og andre i komiteen under Grenseløse Meråkerdager, men det trengs fortsatt flere strikkere.

– Det er bare å henvende seg og sette i gang med strikking. Ivrige strikkere skal gjerne få bidra, og selvsagt er det ikke bare meråkerbygger. Så langt har vi bidrag både fra London, Kristiansand, Frosta og Fosen foruten vårt eget dalføre, sier Mimmi Raaen Sandmæl. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Perfekt oppdrag

Hos Fides storkoser de seg med jobben for NM-komiteen. Garnpakkingen er et oppdrag midt i blinken for den arbeidsglade gjengen.

– Det er ikke så enkelt å finne passende småjobber, men takket være Oda fikk vi tak i denne, sier Jorulf Kvaal som har det daglige ansvaret for Fides i Meråker. Oda er Oda Aurora Aune som er engasjert for å skape enda mer aktivitet ved avdelingen.

– Nå håper vi at flere bedrifter eller organisasjoner har noen småjobber til oss. Vi er sjeleglad for alle meningsfulle oppdrag vi kan få. Noen av bedriftene i bygda er flinke til å bruke oss, men det er sikkert noen som ikke har tenkt over at vi kan bidra med enkle rutineoppdrag, sier Kvaal. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Store på ved

Totalt er det sju personer som sysselsettes gjennom Fides i Meråker. Kapping, kløyving, pakking og salg av ved er den store geskjeften og to-tre av dem er stadig opptatt med det. Vedsalget i fjor var bra, og Kvaal tror årets vinter blir enda bedre.

– I fjor var det nok ikke så veldig mange som visste om det, men nå er ordningen innarbeidet. Vi har en rampe utenfor lokalene våre med 40-liters vedsekker. Da er det bare å betale med vipps eller legge igjen betalingsinformasjon og ta med seg veden. Perfekt for de fleste, men særlig for hytteeiere vil jeg tro, sier Jorulf Kvaal.