Pangstart på festningen

Sist oppdatert 05/06/2018 kl 19:43

– For en dag, sier daglig leder Erling Sæternes som har overtatt ansvaret for serveringen på Hegra Festning i år.

– Vi hadde en søndag med et eventyrlig godt besøk, sier Erling Sæternes, som fikk en travel dag med å sørge for at alle fikk den ønskede servering. Selvbetjent vaffeljern var et populært innslag som garanterte ferske vafler. Innimellom sprang han ut for å ønske gjester velkommen til Hegra Festning.

Tenker festning 24/7

Sæternes har i år introdusert «Major Holtermanns søndagsbuffet» som slår godt an. Etter hvert vil Hegra Festning på lørdager tilby Lotte Bangs lørdagslunsj og festningskokk Evensens lapskaus.

– Vår beste reklame er at folk snakker sammen og er fornøyd med maten. Det skal vi gjøre vårt ytterste for å oppnå, sier Erling Sæternes etter en søndag med mye arbeid sammen med sine medhjelpere.

– Vi var slitne, men godt fornøyd etter en hektisk dag og gode tilbakemeldinger. Vi har fått mye skryt for maten som er laget fra bunnen, enten det er saus eller ertestuing. En hektisk dag er en fin erfaring å få med seg i det videre arbeidet. Neste søndag stiller vi med enda flere medhjelpere. Nå kan vi se tilbake på tre vellykkede helger uten vanskeligheter med oppstarten, sier Erling Sæternes som har fått en helt ny hverdag etter at han fikk engasjementet på Hegra Festning.

– Nå tenker jeg festning sent og tidlig i tillegg til at jeg også drømmer om Hegra Festning. Det er så stimulerende å møte hyggelige folk som har det bra. Den gode stemningen løfter oss opp.

– Har du noen nyheter for gjester på Hegra Festning?

– Det kan hende at vi midt under måltidet bidrar med et lite historisk innslag. Her kan vi øse av hele Hegra Festnings historie. Som kokk har jeg sansen for smakebiter. Det skal vi også servere av Hegra Festnings historie. Vent og se, sier Erling Sæternes som tirsdag 12. juni skal være med på frokosten til Stjørdal Næringsforum for å løfte noen tanker om Hegra Festning.

Inspirerende omgivelser

Han er opptatt av å videreføre en hyggelig ramme under besøk på festningen.

– Et besøk på Hegra Festning skal ha innslag av hyggelig servering som skaper en god helhet. Det er hyggelig å se en kø som viser at vårt tilbud er ettertraktet. Ellers er det kjempeartig å jobbe her. Jeg kan ikke få berømmet Hegra Festnings Venner nok for at jeg fikk denne muligheten. Derfor skal jeg gjøre en god jobb, sier Erling Sæternes som er glad for varslet besøk fra kultursjef Jarle Førde. Dessuten har den politiske komiteen for kultur, næring og miljø lagt sitt møte 29. august til Hegra

– Jeg nevner dette som gode eksempler og håper det kan være en inspirasjon for andre. Det gjelder ikke minst det stedlige næringsliv som er hjertelig velkommen til besøk på Hegra Festning. Her ligger også forholdene til rette for å arrangere møter i inspirerende historiske omgivelser, sier Erling Sæternes.