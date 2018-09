Parabolmannen gjør comeback

Han er 67 år, men nå er Sverre Bjerkås klar for å gjøre comeback i antenne- og parabolbransjen.

Han har vært inne i mange hjem og fikset TV-signalene opp gjennom årene. Etter noen tunge år er Sverre Bjerkås nå frisk og rask og klar for å hjelpe kunder i hele Stjørdals-regionen igjen.

– Nå er jeg helt frisk igjen og alt er nesten som før. Jeg velger derfor å satse på nytt og håper på fortsatt nye jobboppdrag i kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal, Frosta og Levanger, sier Bjerkås.

44 års fartstid

Mye har forandret seg siden han gikk ut fra radio- og TV-linja ved Stjørdal Yrkesskole i 1974. CV-en er innholdsrik og inneholder alt fra jobb ved Stord Elektro rett etter utdannelsen til egen virksomhet som han startet med i 1998.

Nå er Bjerkås altså tilbake, og tror det fortsatt er stort behov for hans tjenester i markedet.

– Gjennom selskapet Elno skal jeg drive i samme bransje som før. Det vil si antenne- og parabolmarkedet for boliger, hytter og spikertelt og fellesantenneanlegg. Og det vil også si kabel-TV i skoler, barnehager, alders- og sykehjem og andre institusjoner, sier Sverre Bjerkås.

Oppdatert

TV-verdenen er omtrent snudd opp-ned i løpet av de drøyt 40 årene som Sverre Bjerkås har vært i bransjen. Til tross for det er 67-åringen trygg på at han skal levere både kompetanse og produkter som holder mål.

– Jeg har vedlikeholdt kunnskapen og bruken av instrumenter og føler at jeg fortsatt har mye å bidra med i dette faget. Nå har jeg blant annet opprettet avtaler med de fleste leverandørene for kjøp av utstyr og også avtaler med flere installasjonsfirma for samarbeid på fellesanlegg, forteller Bjerkås.

Fulltidsjobb

Antennemannen Sverre Bjerkås er til tross for 44 år i bransjen veldig klar for en «restart». Han satser på at kundene, som nok særlig er i litt mindre urbane strøk enn bysentrum, hører fra seg igjen. Selv setter han seg gjerne inn i den nye lille varebilen som transporterer både fagmannen og utstyret.

– Tanken er at dette skal bli en fulltidsjobb igjen, eller iallfall fire dager i uka. Sånn drev jeg det tidligere også; da var jeg ute på opprag fra mandagene til og med torsdagene, mens fredagene ble brukt til kontorarbeid, bestilling og andre praktiske gjøremål, sier Sverre Bjerkås.