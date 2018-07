Partille-eventyret stoppet i kvartfinalen

Sist oppdatert 07/07/2018 kl 15:51

Danske HIK ble for sterke for Stjørdals-Blink-jentene i kvartfinalen.

En fantastisk innsats i verdens største håndballcup, Partille Cup, stoppet i kvartfinalen for Stjørdals-Blink. Av 102 lag i klassen for jenter 14-lag endte altså stjørdalsjentene opp med å være blant de åtte beste. Etter en litt tøff start på cupen med tap mot færøyiske Neisting ble det sju strake seire før det ble stopp med 14-7-tap mot danske HIK fra København. Også deres «overjenter» fra gruppespillet, Neistin, måtte se seg slått av et dansk lag i kvartfinalen.