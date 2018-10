Peder reddet plassen for Hegra

Sist oppdatert 08/10/2018 kl 08:22

Fem minutter før slutt scoret Peder Kvaal målet som gjorde at Hegra berget plassen i 5. divisjon med nød og neppe.

Det sto mellom Leksvik og Hegra om å unngå nedrykk fra 5. divisjon. Leksvik tapte 0-1 mot Åfjord etter en scoring i det 81. minutt. Dermed var det opp til Hegra selv. Malvik ledet 2-1, etter at Kevin Hoseth hadde scoret Hegras første mål, da fem minutter gjensto av kampen på Hegra Sparebank Arena.

Hegra fikk corner og Simon Qvarme gikk ut for å slå den.

– Jeg gikk opp fra midtstopperplassen og inn i feltet. Corneren fra Simon var perfekt, og jeg vant duellen på 5-metersstreken. En herlig følelse å se den gå i mål, sier Peder Kvaal.

Både han og lagkameratene visste at de minst måtte ha ett poeng for å berge plassen og 2-2 gjorde at det holdt akkurat.

– Kjempeartig å bidra til at vi skal spille i 5. divisjon også neste år, sier 18-åringen Peder Kvaal.

Hegras lag i skjebnekampen var slik: Erik Hoven Viklund, Jørgen Berg Fornes, Einar Antero Postila, Dennis Sandvold Hembre, Ole Kristian Sætran, Einar Smågård, Kevin Hoseth, Andreas Østerås, Jakob Skjelstad, Haagen Husbyn, Markus Mjøsund Nordset, Peder Kvaal, Simon Qvarme, Joakim Fornes, Kristian Grøtte Hyldmo, Espen Sjømo og Roger Johansen.