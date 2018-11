Pensjonist drakk både før og etter kjøreturen

Sist oppdatert 20/11/2018 kl 08:37

Mannen i 60-årene fra Stjørdal var påvirket av alkohol da politiet tok utåndingsprøve av ham omtrent to timer etter at han kjørte bil. Da viste prøven en promille på 1,14. Mannen erkjente at han hadde kjørt med promille i en av grendasentrene rundt Stjørdal sentrum denne fredagskvelden i sommer. Inntrøndelag tingrett har dømt mannen, men ut fra en lavere alkoholkonsentrasjon enn det prøven viste.

– Siktede dømmes i samsvar med siktelsen, dog slik at promillen anses å ligge på omkring 0,7, skriver retten i dommen mot stjørdalsmannen.

Det talte i skjerpende retning under straffeutmålingen at kjøringen skjedde i et boligstrøk på et tidspunkt hvor folk er ute. Mannen kjørte en strekning på omkring to kilometer hver vei, og retten mener pensjonisten utsatte både seg selv og øvrige for stor fare.

Dommen, som mannen vedtok, lyder på 14 dagers betinget fengsel, 45.000 kroner i bot og 16 måneder uten førerkort.