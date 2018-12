Planlegger fyrverkeri for alle

Sist oppdatert 02/12/2018 kl 08:56

Stjørdal kan få sitt første «fellesfyrverkeri» nyttårsaften. Harald Steen ønsker å gi stjørdalingene en lyd- og lysfest på tampen av 2018.

Harald Steen og hans firma Big Bang Pyro har i flere år stått for et fellesfyrverkeri på Saksvik i Malvik, og nå ønsker han å dra i gang tilsvarende i Stjørdal.

– Vi har startet planleggingen av et fyrverkeri som fyres av her på Nedre Stokkan klokka 17.00 nyttårsaften, sier Steen, som vil fyre av så tidlig for å rekke å fyre av midnattsfyrverkeriet på Saksvik.

Sju-åtte minutter

Han har funnet den perfekte utskytningsplassen på jordet nord for Ringveg Nord, og i hodet har han kombinasjonene mer eller mindre klare. Så nå mangler bare pengene.

– Et fyrverkeri som varer i sju-åtte minutter er det perfekte, og da vil prislappen for det vi planlegger her i Stjørdal være på omtrent 40.000 kroner, sier Steen.

Nå håper han at fyrverkeriglade stjørdalinger vippser penger for å realisere fellesfyrverkeriet.

– Signalene er at mange er interesserte i dette opplegget, så vi håper å få inn nok penger til å lage et skikkelig fyrverkeri herfra, sier Harald Steen.

Han viser fram rør og «koblingsbokser» og forteller at et fyrverkeri av de dimensjonene han planlegger vil ta fire-fem timer å sette opp og vil kreve seks paller som underlag for alt som skal til værs.

Håper på tusenvis av tilskuere

Harald Steen og Big Bang Pyro har en drøm om å samle tusenvis av fyrverkerientusiaster til å oppleve familiefyrverkeriet på så nært hold som mulig.

– Et fyrverkeri som dette vil ha effekter som går 200 meter til værs, og det oppleves aller best om du befinner deg mellom 150 og 300 meter unna. Mulighetene til å overvære det her er aldeles perfekt. Du kan stå på gang- og sykkelvegen langs Ringveg Nord, ved Stokkan ungdomsskole eller langs fortauene oppover Stokkanvegen, sier Steen, som presiserer at fyrverkeriet vil bli synlig på flere kilometers hold såfremt værgudene spiller på lag.

Vipps-aksjon

Fyrverkerientusiasten håper på mange Vipps-bidrag til 541961 eller bankkontonummer 1503.84.64555. Harald Steen setter ingen minstegrense for hva som må komme inn på kontoen før han realiserer familiefyrverkeriet, men antyder at han bør være halvveis til kostnaden på 40.000.

– Erfaringene fra Malvik er at en del av pengene kommer inn på forhånd, mens mange betaler inn etter nyttårsaften fordi de syntes det var verdt noen kroner, sier Steen.