Plutselig dukker det opp et korps

Det heter flashmob, og det kan du oppleve i Torgkvartalet lørdag.

Plutselig dukker det opp en musikant her og en musikant der. Det kommer til å skje like utenfor Ark bokhandel og Nice Isbar i Torgkvartalet lørdag klokka 12.

Det er Haraldreina og Kvislabakken skolekorps i samarbeid med Halsen skolekorps som setter i gang en flashmob for å markere et stort jubileum.

– Flashmob gjennomføres av korps over hele Norge denne dagen for å markere at det er Musikkorpsenes år i 2018. Norges Musikkorps Forbund er 100 år i år. All aktiviteten i Korps-Norge viser at vi er en svært viktig kulturaktør i samfunnet, sier leder i Haraldreina og Kvislabakken skolekorps, Unni Raaen Nysæther.

Derfor er det ikke bare i Stjørdal det dukker opp korpsoverraskelser på lørdag. I hele landet kommer det til å dukke opp korpsmedlemmer fra alle kriker og kroker.

– Plasseringen vår er valgt hvor folk ferdes. Hovedpoenget med flashmob er at det skal se uformelt og tilfeldig ut, og føre til spontan feststemning. Dette er en utradisjonell måte å vise at korpsaktivitet er gøy, viktig og en fantastisk fritidsaktivitet for barn, unge og voksne, sier Raaen Nysæther.