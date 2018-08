Politiet advarer mot PC-svindel

Sist oppdatert 15/08/2018 kl 11:11

Mange har fått melding om at PC´en er låst av politiet. Dette er selvsagt svindel, advarer politiet i Værnesregionen.

– Politiet låser IKKE datamaskiner på denne måten. Vi anmoder alle som mottar slike meldinger om å ikke betale da dette er svindel, er den klare meldingen fra politiet i Værnesregionen.

– Vi hadde noen tilfeller av lignende svindel for halvannet til to år siden. Etter det har det vært stille, men nå har vi fått meldt inn to tilfeller av dette, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved politiet i Værnesregionen.

Han understreker at offentlige etater aldri sender ut sånne meldinger via PC. I dette tilfellet er også politiets logo brukt i meldingen som popper opp på PC-skjermen.

– Problemet for de som får denne meldingen på skjermen er at de ikke får det bort. I de to tilfellene vi nå har vært borti har de bare trukket ut kontakten og startet PC´en på nytt. Da har det gått bra. Dersom det ikke fungerer så må de ta kontakt med noen IKT-kyndige, oppfordrer Annar Sparby.