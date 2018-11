Politiet imponert over innsatsen til meråkerbyggene

Sist oppdatert 09/11/2018 kl 20:11

– Vi lar oss imponere.

Det skriver politiet i Værnesregionen og retter en stor takk for innsatsen til alle som deltok i forbindelse med den tragiske flystyrten i Meråker denne uken.

– I tillegg til nødetatene, så bidro både frivillige organisasjoner og privatpersoner med søk både fra lufta og på bakken. I tillegg fikk mange oppgaver på skadestedet etter at flyet ble lokalisert. Vi lar oss også imponere over at privatpersoner stiller både hus og heim, samt utstyr til disposisjon under redningsaksjonen, skriver politiet på sin Facebook-side.

De ønsker å takke for all hjelp og bistand, som er godt å registrere når alvorlige hendelser inntreffer.

– Selv om flystyrten fikk en tragisk utgang, er det godt å tenke på at det er store ressurser å hente i Meråker når det er behov, er den klare takken fra politiet til Meråker-samfunnet.