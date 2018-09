De involverte i påkjørsel skal møtes senere

Sist oppdatert 12/09/2018 kl 10:39

Rett etter klokka ni onsdag morgen meldte politiet om et trafikkuhell ved Hellsenteret på Sandfærhus. Det skal dreie seg om en påkjørsel bakfra. Da politiet kom fram til ulykkesstedet viste det seg at en av partene hadde kjørt derfra. Nå søker politiet etter den involverte bilen. Bare minutter senere melder politiet om at det er flere uklarheter etter den aktuelle hendelsen. De har verken kommet i kontakt med bilføreren som formentlig skal være påkjørt og heller ikke bilføreren som skal ha kjørt på bilen. Politiet er i kontakt med vedkommende som meldte om hendelsen.

Klokka 9.40 melder politiet via Twitter at de har blitt kontaktet av personen som har kjørt på en annen bil. Nå viser det seg at de involverte har snakket sammen etter sammenstøtet og blitt enige om å møtes senere for å fylle ut skademelding.