Politiet skal kartlegge 19-årings bevegelser

– Foreløpig vet vi lite. Vi starter en undersøkelsessak i dag, sier etterforskningsleder Annar Sparby om arbeidet med å finne den savnede 19-åringen i Stjørdal.

Det var klokka 22.38 torsdag kveld at politiet i Trøndelag informerte om at en 19 år ung mann i Stjørdal var meldt savnet. De siste observasjonene av ham var ved Ole Vig videregående skole torsdag morgen.

– Meldingen kom til politiet sent torsdag kveld og vi starter nå jobben med å kontakte alle som er mulig å kontakte, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved politiet i Værnesregionen tidlig fredag morgen.

– Hvilke teorier jobber dere ut fra?

– Foreløpig holder vi alt åpent, men i en sak som denne er det i utgangspunktet tre teorier. Det er at han har forsvunnet frivillig, at han har vært i en ulykke eller at det har skjedd noe kriminelt.

– Setter dere i gang noe søk?

– Ikke enn så lenge, men det kan selvsagt bli aktuelt. Vi må komme dit at vi finner hvor han sist var observert, sier Sparby.

19-åringen er bosatt i Stjørdal, og var trolig iført beige frakk, vinrød genser og sort dongeribukse.