Politiets «oksejakt» er avsluttet

Nå har cowboyene tatt over, skriver politiet på sin Twitter-konto etter en tirsdagsmorgen med «oksejakt» på E6 i Malvik. Det var like etter klokka seks tirsdag morgen at både Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen på E6 måtte stenges på grunn av at okser eller kyr hadde forvillet seg inn på veien. Da de fikk dyrene bort fra veien ble E6 åpnet igjen, men det varte bare noen minutter før dyrene var tilbake på den asfalterte hovedveien. Men nå er dyrene på behørig avstand fra farbar vei.

– Cowboyene har tatt over da det ikke lenger er aktivitet på trafikkert vei, melder politiet etter en litt annerledes morgen på jobb for patruljen.