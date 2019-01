Politikerne sa ja til hybler igjen

Med fem mot fire stemmer ønsker plankomiteen i Stjørdal å si ja til Stjørdal-Meråker Trafikkskole sin søknad om å etablere hybler i andreetasjen i sine undervisningslokaler på Sutterøy.

Det var Fremskrittspartiets Tor Børseth som fremmet forslaget som fikk knapt flertall i komiteen og dermed gikk politikerne i mot rådmannens innstilling i saken.

– Komiteen ser en utvikling gjennom flere år, hvor typisk støyende heldøgns industrivirksomheter har minket i omfang. I området har vi en økning av forretninger med plasskrevende handel, samt kompetansehevende virksomheter, slik som tungtransport. Dette er også plasskrevende virksomhet. Komiteen mener at et midlertidig hybeltilbud ikke er til hinder for utvikling for resten av området. Det er her snakk om ett hybeltilbud i meget korte perioder, fra 1-3 uker. Og kun for skolens elever, poengterte Børseth i sin begrunnelse.

Også tidligere, i juni 2017, har plankomiteen sagt ja til tilsvarende dispensasjonssøknad. Den gang klaget Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på vedtaket og Fylkesmannen i Nordland som behandlet klagesaken endret vedtaket fra Stjørdal kommune.

– Trafikkskolen er en av landets største innen storbilopplæring, og et hybeltilbud til elevene lokalisert på Sutterøy er en ubetinget fordel. Pr. dags dato finnes det ikke tilfredstillende hybeltilbud i Stjørdal. Stjørdal har også storbilopplæring på Sutterøy gjennom Ole Vig VGS, og Universitet Nord har også en avdeling med trafikklærerutdanning på Tangen. Dette er viktige kompetansefora som vi ønsker å styrke ytterligere på Stjørdal. Ved en midlertidig dispensasjon vil Stjørdal og Meråker Trafikkskole oppleve en ytterligere vekst i virksomheten, noe som vil være svært positivt for Stjørdal kommune, framholder Tor Børseth, som altså fikk medhold fra flertallet i plankomiteen.