Premier for 40.000 i fjelltoppløp

Kluken Opp kan friste med premier verdt omtrent 40.000 kroner på søndag.

– Når vi summerer opp så kommer vi opp i 40.000 kroner iallfall. Kanskje vi nærmer oss 50 snart, sier løpsleder og «kluksjef» Per Olav Stormo. Sammen med resten av arrangørgjengen for Kluken Opp har Stormo vært rundt hos gavmilde sponsorer samtidig som de har hentet en god del fra egen konto.

– I rene pengepremier har vi 7.500 kroner. I tillegg har vi kjøpt inn en god del premier og våre gode samarbeidspartnere har virkelig også bidratt, sier en storfornøyd Stormo.

Satser på tørr trasé

Han er også godt fornøyd når han ser på værmeldingene til søndag. Det ligger an til oppholdsvær, og da er det perfekt for kopperåbyggen som bor i Dalådal og som arrangerer fjelltoppløp på Stordalen.

– Bare det blir oppholds så går det bra. Vi følger med på varslene og så langt ser det bra ut, sier en optimistisk løpsleder.

Tøff langrennsduell

4,3 kilometer med en stigning på 590 høyderekorder høres tøft nok ut, men Kluken, som ligger 1.110 meter over havet, er den av 1000-meterstoppene i Meråker som nok er lettest å bestige. Som vanlig dukker det opp noen racere og løpslederen bekrefter at en friskmeldt Emil Iversen stiller til start dagen før han reiser på høydesamling i Italia. Men favorittstempelet må han nok gi bort til samboeren.

– Uansett om Emil gir full gass eller ikke så tror jeg nok Magnus Gjemse blir for lettbeint for skistjernen opp til toppen av Kluken, spår Per Olav Stormo. Aller størst favoritt om han stiller til start vil kanskje være Truls Torvik som har løyperekorden på 27 minutter og 18 sekunder. Damerekorden har Astrid Stav på 33,05.

Tusenlapp til beste lag og klasse

Men det er ikke bare stjernene som haster til toppen som får nyte godt av det bugnende premiebordet. Det er mange uttrekkspremier som trekkes ut blant de som legger søndagsturen til Kluken Opp, og noen spesielle gulrøtter for klasser og lag.

– Det er 1.000 kroner til det idrettslaget utenbygds fra som stiller med flest deltakere og det er 1.000 kroner til den klassen ved Meråker skole som stiller med prosentvis flest deltakere, sier Per Olav Stormo.