Søndag kveld var det stor trønderfest med D.D.E. ved Kimen kulturhus.

– Rai Rai!

Det ble litt stillere i skytefeltene, men ekstra god stemning i Stjørdal sentrum søndag kveld da Bjarne Brøndbo og co. holdt konsert for et publikum som storkoste seg. Etter en hel dag med regnvær, kom solen frem ti minutter før konserten startet.

Kimen kulturhus og Landsskytterstevnet hadde invitert til stor trønderfest for hele familien med D.D.E. Tilreisende fra hele landet var samlet. Dørene ble åpnet klokken 17.00, og D.D.E entret scenen klokken 18.00. Det var gode muligheter for å kjøpe god mat og drikke.

D.D.E. ble stiftet i Namsos i 1992, men gruppens medlemmer har spilt sammen siden 1984, den gang i bandet After Dark.