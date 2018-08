Rakel kapret «drømmebonden»

Sist oppdatert 28/08/2018 kl 11:12

Aldri før har noen fått så mange frierbrev i «Jakten på kjærligheten» som Simen Gjølberg, men Rakel fra Hegra kapret «drømmebonden» før TV-opptakene startet.

Simen Gjølberg var med som frier i fjorårets utgave av «Jakten på kjærligheten» og som en av bøndene i den utgaven som startet for fullt på TV 2 mandag kveld. Men det var før han møtte Rakel Bjørngaard fra Hegra.

Møttes i Ski

Hegras-kvinnen er i gang med en master i biologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, mens Simen Gjølberg skal ta over korngården i Ski.

– Vi traff hverandre for første gang rett før påskeferien, ute på en restaurant i Ski. Jeg var der med ei venninne og han med noen venner, forteller Rakel Bjørngaard om det første møtet med den superpopulære framtidige bonden.

– Vi utvekslet noen blikk og han tok kontakt med meg den kvelden. Etter det sendte han meg en melding, og vi fortsatte å holde kontakten gjennom påsken mens jeg var hjemme i Hegra, forteller Bjørngaard, som forteller at hun falt for øynene og smilet til sin nåværende kjæreste.

Håper ingen er skuffet

Av de seks bøndene som ble presentert i årets utgave av «Jakten på kjærligheten» var det Simen Gjølberg som fikk aller flest brev. I følge TV 2 har ingen tidligere deltakere fått like mange som de over 400 han fikk. Men før han rakk å åpne dem hadde han forelsket seg og lagt kjærlighetsjakten på hylla.

– Jeg skjønner godt at han har fått mange brev, for han er jo en flott kar. Jeg føler meg veldig heldig for at han ville satse på oss, og jeg håper at ingen av de som har sendt brev er skuffet, forteller Rakel Bjørngaard.

Geitekrav

Hun var ikke klar over at den sjarmerende kornbonden fra Ski hadde vært med i «Jakten på kjærligheten», og heller ikke klar over at han var en av årets bønder.

– Jeg har ikke pleid å se dette programmet, sier 25-åringen fra Hegra, som selv har en stor interesse for jordbruk.

– Jeg har en husdyr-bachelor fra HiNT i Steinkjer, og har hatt sommerjobb som budeie på en geitegård i Vik. Etter to sommerjobber på denne geitegården så har jeg veldig lyst på geiter selv, så før jeg sa ja til å være med på TV- programmet, sa jeg til Simen at jeg vil ha ti geiter for å bli med. Så da blir det sånn, sier Rakel Bjørngaard, som foreløpig har status kjæreste og ikke samboer.

– Vi har ikke snakket om å bli samboere enda, siden vi ikke har kjent hverandre så lenge, men det går veldig bra med oss, forteller Simen Gjølberg til TV 2.