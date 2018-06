Råkjører målt til 123 i 70-sone

Politiet har vært ute med laseren på E14 i Flora på onsdagskvelden. Fem førere fikk et oppgjør med politiet etter å ha kjørt for fort i 70-sonen i bygda. Fire nøyde seg med forenklet forelegg, mens den femte nok får en betydelig strengere straff. Vedkommende ble nemlig målt til hele 123 km/t i 70-sonen og ble anmeldt for dette forholdet. Dette skjedde dagen etter at politiet beslagla to førerkort på E14 i Meråker, der høyeste hastighet var 142 km/t i en 80-sone.

