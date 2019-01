Råsterk 4. plass til Lotte

Lotte Lie ble nummer fire i dagens NM-sprint i skiskyting. Løperen fra Skatval Skilag var bare 1,8 sekunder unna NM-bronsen i en høydramatisk sprint i Ål. Karoline Knotten ble først utropt til vinner, men fikk tidsstraff på to minutter etter å ha gått en strafferunde for lite. Dermed ble det NM-gull til Eline Grue fra Kvikne. Nest best i konkurransen var svenske Ingela Andersson men hun telte ikke med i NM-resultatene.

Lotte Lie skjøt fullt hus på liggende, men måtte ut i en strafferunde etter stående skyting. I mål var hun 26,4 sekunder bak Grue.

Tonje Marie Skjelstadås fra Meråker Skiskytterklubb ble nummer 13, 55 sekunder bak vinneren.

Flere av de beste skiskytterne i landet stilte ikke til start under NM-sprinten.