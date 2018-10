Råsterk borteseier og Blink er over streken

Sist oppdatert 07/10/2018 kl 16:38

Stjørdals-Blink slo Vålerenga 2 3-2 på Intility Arena i Oslo, og krabbet dermed over nedrykksstreken søndag ettermiddag.

En imponerende avslutning av førsteomgangen gjorde at Stjørdals-Blink kunne gå til pause med ledelse 3-1 etter at Vålerenga 2 hadde tatt føringen. Men først Vegard Voll, deretter Andreas Weigner Rye og til slutt Ole Kristian Rødahl snudde, og avgjorde kampen, i løpet av 14 supereffektive Blink-minutter.

Andreomgangen ble en forsvarskamp for Blink, som la seg lavt i banen. Oskar Aron Opsahl reduserte for Vålerenga etter 58 minutter og deretter var det stort sett Vålerenga 2 som hadde ballen. Aller nærmest var Aron Dønnum da han tre minutter før full tid smelte et frispark i tverrliggeren bak Blink-keeper Thomas Lia.

Dermed er Stjørdals-Blink på 11. plass på tabellen, ett poeng foran Fløy og Vidar, når det gjenstår tre kamper. Første mulighet til å trygge plassen ytterligere er neste søndag hjemme mot Egersund, mens det kan bli litt av en gysare om to uker, borte mot Vidar.

Blinks lag mot Vålerenga 2: Thomas Lia, Lars Ramstad, Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Børge Tronsmo Sonflå, Anders Nygaard, Ole Kristian Rødahl, Marius Augdal, Jørgen Selnes Sollihaug, Andreas Weigner Rye og Vegard Voll. Benyttede reserver var Glenn Walker, Simen Nordskag og Sondre Hopmark Stokke.