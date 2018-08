Reddet to straffespark i viktig Blink-seier

Sist oppdatert 25/08/2018 kl 16:03

Thomas Lia har ikke stått mellom Blink-stengene siden bortekampen mot Fløy-Flekkerøy 6. mai. I dag var han på plass igjen i hjemmekampen mot samme lag, og reddet to straffespark.

Stjørdals-Blink vant 3-2 over Fløy-Flekkerøy hjemme på Blinkbanen og sikret seg tre veldig viktige poeng i kampen om å overleve i 2. divisjon. Den største helten av dem alle i dag ble nettopp Thomas Lia. 27-åringen reddet mesterlig to straffespark og ytterligere et par klasseredninger var avgjørende for at hjemmelaget klarte å sikre seg tre poeng.

Blink fikk en drømmeåpning hjemme på Blinkbanen da Sondre Hopmark Stokke snappet et avslutningsforsøk fra Nedzad Sisic som han satte i mål etter bare åtte minutter. Det var Stokkes åttende seriescoring for året. Fem minutter før pause doblet Ole Kristian Rødahl ledelsen da han elegant kontrollerte en bakromspasning fra Lars Ramstad og omsatte den i scoring.

Så halvveis ut i andreomgangen laget Sander Erik Kartum noe som er veldig i nærheten av årets mål på Blinkbanen. Et frispark fra omtrent 25 meter, litt skrått til høyre, limet lånkbyggen opp i motsatt kryss.

Blink hadde full kontroll til det gjensto fem minutter av kampen. Da reduserte Fløy-Flekkerøy til 1-3 og bare tre minutter etterpå kom 2-3-målet. Dermed var det litt kaotiske tilstander i de siste minuttene på Blinkbanen, men hjemmelaget rodde seieren i land.

Stjørdals-Blinks lag: Thomas Lia, Lars Ramstad, Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Glenn Daniel Walker, Vegard Voll, Henrik Kjeldsen Dahlen, Sander Erik Kartum, Ole Kristian Rødahl, Nedzad Sisic og Sondre Hopmark Stokke. Benyttede innbyttere var Marius Augdal, Iver Nordmeland Westerlund og Jakob Rømo Skille.

Med tre poeng klatret Stjørdals-Blink over nedrykksstreken med sine 19 poeng. Både Nardo og Vålerenga 2 som de passerte på tabellen spiller senere lørdag.