Savnet person funnet kraftig nedkjølt

Sist oppdatert 28/09/2018 kl 08:40

En patrulje fra Norsk Folkehjelp har funnet den savnede turisten i Blåhåmmårkleppen. Vedkommende er sterkt nedkjølt og like før klokka 6.30 melder politiet at det arbeides med å få ham ned fra fjellet. Snaut to timer senere skriver politiet at mannen har kommet seg inn i varmen og blir undersøkt av helsemannskap. Det ser ut til at han er i god behold.

– Politiet takker alle frivillige mannskaper for en flott jobb, skriver politiet i Trøndelag på sin Twitter-konto.

Det var klokka 3 natt til fredag at politiet meldte om en igangsatt redningsaksjon ved Blåhåmmårkleppen i Meråker. Det var en utenlandsk turist som hadde gått seg bort. I følge de første meldingene skulle turisten befinne seg på kjent sted, men vedkommende var bløt.

Røde Kors sendte en motorisert enhet inn i området og flere frivillige organisasjoner ble kontaktet for bistand. Været i området var hustrig med to minusgrader, kraftig snøvær og mye vind. I følge politiets siste meldinger har det kommet omtrent en halv meter snø i området i løpet av natta.

Blåhåmmårkleppen er Meråkers 26. høyeste fjell med sine 1.007 meter over havet. Området er omtrent på den gamle fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag mellom Stordalen i Meråker og Tydal.