Regionens største talenter konkurrerer i Kimen

Sist oppdatert 10/11/2018 kl 08:49

Lørdag 10. november samles 24 unge og håpefulle talenter innen klassisk musikk i Stjørdal. De skal delta i det gjeve regionalmesterskapet som innleder Ungdommens musikkmesterskap (UMM).

– Her skal de vise sine ferdigheter, ha det gøy, få nyttig lærdom og kanskje bli belønnet med en plass i det store nasjonale mesterskapet i januar 2019, sier prosjektleder og kulturskolerektor i Stjørdal, Karsten Selseth Landrø.

UMM i Stjørdal arrangeres i Kimen kulturhus. Dette er andre gang det arrangeres en slik regional finale i Stjørdal.

– Disse arrangementene er fin og verdifull erfaring for de unge musikerne og flotte konsertopplevelser for deres publikum, sier Selseth Landrø.

UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge, Norges Musikkorps Forbund og Norges musikkhøgskole.

Ni regionmesterskap skal avvikles i november før UMM fortsetter i januar 2019 med det nasjonale mesterskapet. Dette finner sted 18. – 20. januar ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Dit kommer de beste fra regionmesterskapene.

– Alle som er under 23 år kan delta i UMM. Mesterskapet var opprinnelig et mesterskap utelukkende for pianister, sangere og strykere. Nå er det flere musikalske disipliner, og de alternerer. I år er det klasser for sang, gitar, strykeinstrument, treblås, messingblås, slagverk, harpe, akkordeon og kirkeorgel samt kammermusikk, sier Karsten Selseth Landrø som forteller at det er gratis adgang til regionmesterskapet i Kimen som starter klokka 12 lørdag.