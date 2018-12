Rekkehusene ble årets «boligvinnere»

Rekkehusene går unna som det velkjente varme hvetebrødet. Utover det har boligmarkedet bittelitt tregere i Stjørdal.

Det har blitt kjøpt og solgt bortimot 40 færre brukte boliger i Stjørdal i år sammenlignet med fjoråret. Boligene som har blitt omsatt er imidlertid dyrere enn i 2017.

Inne i kontorene til Privatmegleren i Kjøpmannsgata er det brede smil når 2018 nærmer seg 2019. Etter etableringen rett etter påske har de fire ansatte ved Privatmegleren bitt godt fra seg. Enda bedre enn forventet og helt som de hadde håpet.

– Vi har allerede tatt en markedsandel som er på nivå med de nest største meglerkontorene i Stjørdal. Historien viser at det ved tidligere etableringer har tatt flere år å få den posisjonen, men vi har klart det i løpet av ni måneder. Det er vi veldig tilfreds med, sier daglig leder Torstein Nordby i Privatmegleren. Eiendomsmegler1 er fortsatt den største megleren i Stjørdal, med sine sju meglere, men bak der er det fire aktører som er omtrent like store med cirka 15 prosent av markedet.

Færre prosjekt

Nordby studerer eiendomsmarkedet i Stjørdal og Værnesregionen med stor interesse. Overordnet viser statistikken at det er omsatt cirka 350 brukte boliger i Stjørdal og 710 totalt i Værnesregionen. Det er en nedgang på opp mot ti prosent sammenlignet med året før. Ikke unaturlig, ifølge Nordby og eiendomsmegler John Espen Jullumstrø.

– Det har vært færre ferdigstilte nye boligprosjekt i år. De nye boligene kommer ikke inn i disse statistikkene, men nye prosjekt gjør at folk flytter fra noe, og det gjør utslag, sier Jullumstrø.

– Så fikk vi en liten renteøkning i høst. Da ble folk litt mer forsiktige, men nå har de nok vant seg til det. Både november og desember har iallfall vært gode måneder for oss, sier Nordby.

Dyrere pr. kvadrat

Antall omsetninger har gått ned med en del prosent, men prisene har gått oppover.

– Tallene viser at gjennomsnittsprisen på en bolig i Stjørdal har gått opp 2,2 prosent. Den «gjennomsnittlige» bolighandelen i Stjørdal er på rett i overkant av tre millioner kroner. Også kvadratmeterprisen har gått opp, nesten med en tusenlapp, til rett i overkant av 30.000 kroner pr. kvadratmeter, sier Torstein Nordby.

Rekkehus i rekordtempo

Bak tallene skjuler det seg mye, men boligmarkedet i Stjørdal og Værnesregionen er stort sett flatt, stabilt og forutsigbart. Ett tydelig signal i løpet av 2018 er dog at rekkehus ser ut til å ha blitt superpopulært.

– Det er den typen bolig som har skilt seg aller mest ut. I fjor tok det i gjennomsnitt 57 dager å selge et rekkehus i Stjørdal. I år har det tatt 34 dager. Det er oppsiktsvekkende når man tenker på at gjennomsnittlig salgstid for en bolig er på 70 dager, sier Nordby.

– Hva skyldes dette?

– For tre-fire-fem år siden ble det ferdigstilt mange rekkehus i Stjørdal og da var tilbudet stort. Nå ser vi at det har endret seg. Rekkehus er en praktisk type bolig som har en stor kjøpergruppe. Det kan være steg en eller steg to på boligmarkedet for unge par og familier, men de kan også være at god voksne «selger seg ned» fra eneboliger til rekkehus. I tillegg finnes det rekkehus i ulike prisklasser, sier Torstein Nordby.

Med bank i ryggen

Julefreden har senket seg i eiendomsbransjen. Det er «vedtatt sannhet» at desember er en rolig måte og meglerne har fullt fokus mot slipp av salgsklare boliger i januar. Privatmegleren har også omtrent ti nyheter som vil bli presentert tidlig i 2019.

– Vi gleder oss til januar. Det er alltid en god og travel måned i vår bransje, sier Marius Kristoffersen. Han gleder seg til «januar-rushet» og minner også om at kunder som er ute etter en helhet kan få det hos Privatmegleren.

– Det er noe vi har oppdaget; det er ganske få som er klar over at vi samarbeider tett med vår eier, Nordea. De er Nordens største finanskonsern og for vår del er det veldig godt å ha en så solid bankaktør i ryggen, sier Kristoffersen.