Rekordmange forslag til gjev pris

Politikerne har fått hele 22 forslag på hvem som skal få Stjørdal kommunes kulturpris. Det er rekordmange innspill og dermed har politikerne som skal velge prisvinneren en stor oppgave foran seg.

– Alle innsendte forslag og forslagstillere til kulturprisen er sendt over til komite kultur, næring og miljø sitt arbeidsutvalg. Dette består av tre av komitemedlemmene, og disse vil legge fram sin innstilling til møtet kommende onsdag. I løpet av det møtet vil også årets kulturprisvinner bli bestemt, opplyser kultursjef Jarle Førde.

Vinneren av kulturprisen, som deles ut for 27. gang, får et kunstverk og 10.000 kroner. Utdelingen skjer ved et felles prisarrangement i Kimen senere i år, der også kommunens miljøpris og Ole Vig-prisen deles ut.