Rekordmange gaver under ensomt juletre

Det ensomme juletreet ved Quality-hotellet i Stjørdal sentrum ble slett ikke ensomt.

– I dag var Frivilligsentralen innom og hentet alle gavene som er samlet inn til dem under vårt ensomme juletre. Det ble satt rekord. Hele 465 gaver har kommet inn, og fortsatt kommer det inn flere, sier markedskoordinator Marthe-Lise Lein ved Quality Airport Hotel Værnes.

Julegavene som er samlet inn er brakt videre til Frivilligsentralen, og skal deles ut under deres arrangement «Jul for alle» på julaften.

– Vi var alle blanke i øynene når vi telte opp gavene, for det er en enorm giverglede her i Stjørdal. Vi er så takknemlige for alle gavene som er lagt under treet vårt, sier Marthe-Lise Lein.