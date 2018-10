Rema-sjef gir seg etter fem år

Sist oppdatert 09/10/2018 kl 21:01

31. januar blir kjøpmann Morten Hepsøs siste arbeidsdag hos Rema 1000 i Kjøpmannsgata på Stjørdal. Nå drar 55-åringen tilbake til Trondheim.

– Jeg har søkt og fått ny jobb som kjøpmann på Rema 1000 Nidarvoll i Trondheim. Jeg begynner der 1. januar, og skal overlappe frem til 31. januar når jeg slutter her, sier han.

Hepsø tok over Rema-butikken i Stjørdal sentrum i 2013, og siden har butikken opplevd svært god vekst.

– Bare siden i fjor har vi økt omsetningen med mellom 10 og 11 prosent, og vi havner nok rundt 60 millioner kroner netto i omsetning i år. Utviklingen har vært god, og butikken er absolutt oppe og går, sier han.

Vil savne Stjørdal

Rema-butikken i Stjørdal er ifølge Hepsø Midt-Norges eldste. For han og kona Marita, som også jobber der, blir det et savn å forlate butikken over nyttår.

– Vi har hatt det kjempebra i Stjørdal, og vi kommer til å savne butikken og kundene, men inntil videre kommer vi fortsatt til å bo i Geving, sier Hepsø, som sammen med Marita og de to barna har bodd i nye Geving-feltet de siste årene.

– Nye utfordringer

Rema-butikken på Nidarvoll er større enn i Stjørdal, og det er én av grunnene til at Hepsø skifter beite etter fem år.

– Grunnen til at jeg søkte på jobben er at jeg ønsket nye utfordringer. Dessuten er butikken større, sier Hepsø.

Rema-konsernet har allerede utlyst stillingen som kjøpmann hos Rema 1000 i Stjørdal. Søknadsfristen er satt til 1. november.