Revy på jakt etter braklatter

#Jakt er tittelen på årets Skatvalsrevy som nærmer seg med premiere.

– Skatvalsrevyen 2019 er i jaktmodus, sier Ingrid Nilsen og Jonny Røkke som begge deltar på scenen i årets forestilling: #Jakt!

– Men dette er ingen kveld for å felle jaktbytter. Likevel jakter vi på så mye. Og i vår sammenheng betyr det latter og gode poenger. Og vi tillater oss også å spørre: Hva er det folk egentlig jakter på? Vi håper at vi kanskje skal finne noen svar på det. Men svarene vil først bli presentert fra scenen. Vi har premiere fredag 8. februar. Det blir i tillegg forestillinger den 9., 16. og 23 februar. Vi har også forestillinger den 2. og 9. mars. Og som vanlig blir det en helt spesiell oppvartning for pensjonister og andre som foretrekker dagtid. Denne forestillingen finner sted søndag 17. februar kl. 16.00, sier Ingrid og Jonny.

– Skatvalsrevyen er populær; når og hvor foregår forhåndssalg?

– Forhåndssalget starter mandag 21. januar på telefon i tidsrommet 18-20. Da kan interesserte ringe enten Kyrre Dybdahl 9203.3361 eller Lill Wenche Welle på tlf. 9964.8360. Bestilte billetter kan hentes på Skatval samfunnshus torsdag 24. januar i tidsrommet 18-20. Da er det også mulig å kjøpe billetter på samfunnshuset. Fredag 25. januar starter ordinært forhåndssalg på Skatval Landbrukslag og Pili Frisør (Domus).

– Andre nye innslag på årets Skatvalsrevy?

– Mat og drikke! sier Ingrid og Jonny. – I år blir det satset på å et enda bedre serveringstilbud enn tidligere. Men det er alt vi vil si på nåværende tidspunkt, ler de hemmelighetsfulle revyskuespillerne som bekrefter at Ninni Kristine Austad fortsatt har ansvaret som myndig regissør:

– Og det trengs! sier Ingrid og Jonny som er glade for at Jhohans er revyorkester som jakter på ivrige dansere etter forestillingen.

– Nye skuespillere?

– Ja, i år har vi fått positive innslag fra ungdomsrevyen både på og bak scenen. To ungdommer skal delta på scenen og en ungdom vil være med og styre lyd. Ungdommene er tatt med som aspiranter. I tillegg får vi bidrag fra to nye kvinnelige skuespillere.

– Og hvem er det?

– Alle opplysninger blir servert til rett tid!

– Tekstforfattere?

– I år er det nærmest et kollektivt ansvar der alle har deltatt. På den måten har vi fått en svært levende revytekst som alle skuespillere har et eget forhold til.

– Skatvalsrevyen nærmer seg jubileum?

– Ja, det stemmer. Skatvalsrevyen hadde sin første forestilling i 1971. Dermed er det bare to år igjen til Skatvalsrevyen fyller 50 år på nyåret i 2021. Det skal bli en forestilling med festlige jubileumsinnslag, sier Ingrid og Jonny.

Gudmund Aasen nikker.

– Hjertelig velkommen til årets Skatvalsrevy #Jakt, sier Ingrid Nilsen og Jonny Røkke. Og Gudmund Aasen nikker igjen.