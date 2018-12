De mannlige sangere i Lånke Kor-All inviterer damene i Queens of 705 til sin romjulskonsert i Lånke kirke 5. juledag.

De har lang erfaring med vakker sang og dirigeres stødig av Marit Grønli. Herrene i Lånke Kor-All er eksperter på å spre sangglede til andre. Romjulskonserten er noe mange gleder seg til å oppleve, og i romjula kommer det fortsatt unge koret Queens of 705, som er sikre på både tonenivå og fremføring. Kirka i Lånke er pyntet til jul og venter bare på publikum og sangere. Noen musikere vil også dele gleden med det allerede julestemte publikum.

– Vi er veldig glade for at Queens of 705 stiller opp som gjester denne gang. Med røtter i Elvran har koret bemerket seg med flott sang, sier Jan Petter Belsvik fra Lånke Kor-All.

De to korene skal fremføre varierte sanger. Dirigent hos damene, Mildred Marita Ramberg Røthe skal lose sitt kor i en tonehøyde som utfyller de mer dype stemmene hos herrene. Sanger Anne Margrethe Bang-Larsen er med i Trønderkor i tillegg til Queens of 705.

– Vi er 16 sangere i koret, og vi gleder oss stort til romjulskonserten. Den tradisjonelle julekonserten i Lånke har vi registrert er veldig populær. «Himlen i min Favn» og «Et lite barn så Lystelig» skal vi fremføre i tillegg til flere andre sanger. Når dørene i kirken åpnes i god tid før klokken slår 18.00 denne 5. juledag, skal vi stå klare for å dele vår sang med publikum, lover Anne Margrethe fra damekoret.

«Vitae Lux», «Nordnorsk julesalme» og «Vi synger Julekvad» er blant herrenes sanger. Ingvild Kløften vil traktere både piano og orgel. Harald Vinge spiller kveldens trekkspilltoner. Herrene har erfarne vokaler i koret ved blant andre Torstein Skei og Øyvind Heimstad. Dirigent i Lånke Kor-All, Marit Grønli vil også spille fløyte.