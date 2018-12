Romjulsmarsj i øsende regnvær

70 personer trosset juleregnet og fikk en fin trimtur på Skatval andre juledag. Se bilder under her!

Siden 1984 har det vært arrangert romjulsmarsj rundt omkring på Skatval. Dette er et tilbud som mange har benyttet seg av.

– Godt å komme seg ut og få rørt litt på seg etter noen dager med mye god mat og drikke, var gjenomgangstonen fra deltagerne.

Selv om det regnet jevnt og trutt ,så ikke det ut til å legge noen demper på humøret.

Hilde Landfald og Tone Haugan fra samarbeidskomiteen for Skatval Skilag og IL Fram satt og tok i mot påmelding inne i IL Fram sitt klubbhus ved Framnes stadion.

– I år var det cirka 70 personer, store og små, som gikk løypa. Den gikk fra sentrum, til Alstad, over kammen og ut på Røkke, før retur tilbake til start. Ved Alstad hadde vi satt opp saft og gløggstasjon for trimerne, sier Hilde Landfald.

De som deltar på Vintertrimmen fikk også godskrevet 100 poeng for sin deltagelse.

Romjulsmarsjen på Skatval ble arrangert for 35. gang og deltagelsen har variert fra omtrent50 til oppimot 170. De første årene var det Gourmetklubben på Skatval som sto for drikke til deltagerne. Den gangen kunne man være så heldig å få smake litt på årets julebrygg også, men gløggen så ut til å være en vitamininnsprøytning den også, for tempoet videre fra drikkestasjonen var upåklagelig.