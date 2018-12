Runa blir Rema-sjef

Runa Pedersen (30) blir den aller første Rema-sjefen i Meråker.

Datteren til dagens Bunnpris-driver, Bjørn Egil Pedersen, sørger for at det blir solid med handelsgener i den nye Rema-butikken som er under oppføring kloss inntil E14 i Meråker sentrum.

– Dette blir en spennende jobb med nye utfordringer, og det blir morsomt å være med og starte opp noe nytt her i Meråker, sier Runa Pedersen.

Det var lokalavisa Meråker-Posten som først omtalte nyheten om at Runa Pedersen er tilsatt som sjef ved bygdas Rema-butikk, og i det intervjuet legger hun ikke skjul på at hun svært gjerne ønsker pappa med på laget.

– Jeg håper å få med meg pappa. Han har i hvert fall antydet at han kan tenke seg å bidra. Det ligger an til at han får frigjort tid og ressurser i det øyeblikket han legger ned Bunnpris-butikken, sier Runa Pedersen til Meråker-Posten.

Med eller uten pappa på lag er 30-åringen, som er utdannet førskolelærer, klar på at dette skal gå bra.

– Jeg har virkelig troen på at Rema i Meråker vil bli bra, ikke minst med tanke på alle hyttebeboerne, trafikken langs E14 og selvsagt de fastboende, sier Pedersen.

Det er normalt ingen 9 til 4-jobb å være butikksjef og det er Runa Pedersen innstilt på.

– Det kommer til å bli betydelig lenger arbeidsdager enn jeg er vant med. Samtidig ser jeg for meg at dette blir en innholdsrik og variert jobb med mye personkontakt. Det å få være med å starte en helt ny butikk der alt er nytt er med spennende utfordringer, – det ser jeg virkelig fram til, sier Runa Pedersen.

Den nye Rema-butikken i Meråker får et butikkareal på 750 kvadratmeter.