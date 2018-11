Ruset bilfører kjørte uten førerkort

Sist oppdatert 28/11/2018 kl 17:16

Politiet stanset onsdag ettermiddag en bil for kontroll i Hommelvik. Den mannlige føreren i 40-årene mistenkes for kjøring i ruset tilstand. I tillegg kjørte han uten gyldig førerkort. Mannen ble innbrakt for blodprøve.