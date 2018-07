Rypetoppen går vinterveien

Sist oppdatert 22/07/2018 kl 09:33

Fortsatt vil de største inntektene komme om sommeren, men lykkes satsingen kan klatreparken bli et turistmål også vinterstid.

Rypetoppen på Teveldalen i Meråker har hatt en eventyrlig utvikling. Det startet med noen visjonære eiere og et par motorsager for åtte-ni år siden. For seks år siden besøkte 7.000 mennesker anlegget. I fjor hentet over 40 personer fordelt på 14 årsverk ut lønn fra firmaet, og omsetningen har ligget rundt ti millioner de siste to-tre årene. I år forventer driverne at rundt 30.000 klatrende kunder vil besøke Rypetoppen.

Overnattingskapasitet

Investeringene har vært store, og Rypetoppen tenker langsiktig og visjonært når de setter spaden i jorden for å igangsette en utvidelse. I år har fire hytter med innlagt varme sett dagens lys, og nye er under oppføring. I tillegg har klatreparken også overnattingskapasitet til langt over 100 mennesker i lavvoer. Det er langt fra tilfeldig at overnatting og aktiviteter settes i system.

– Med de nye hyttene kan vi ta imot overnattingsgjester hele året. På sikt kan vi tilby julebordsopphold med innlagte aktiviteter for våre kunder. Blant annet har vi et langhus med plass til 120 mennesker som står klar for julebordsgjester. Ziplinene kan brukes hele året, og i tillegg kan vi tilby andre vinteraktiviteter. Vi ønsker også å tilby vinterturer til utenlandske turister, sier Eirik Lerberg.

Ønsker å beholde de ansatte

Han er daglig leder for Rypetoppen, som ligger helt på grensen til Sverige i øst. Han og eierne, Stig Andre Aasgård, Håvard Kringen, Tora Berger Invest og Meråker Næringsdrift, har ønsket å gjøre noe aktivt de månedene klatreparken har ligget stille.

– Vi har åpent fra mai til oktober, og der ligger hovedtyngden av våre inntekter. I løpet av de andre seks-sju månedene har vi hatt mindre enn 100.000 kroner i omsetning, men har samtidig hatt fem-seks fulltidsansatte. Vi ønsker at de skal fortsette å jobbe for oss, og da kan de ikke permitteres når vinteren kommer. Nå ønsker vi å få inn inntekter slik at vi kan beholde dem, sier han.

Om fem år tror Lerberg at Rypetoppen er en helårsbedrift.

– Fortsatt vil det være mest trøkk om sommeren, men flere vinteraktiviteter vil gjøre driften sikrere. Blant annet ønsker vi å samarbeide med lokale hundekjørere med tanke på utenlandske turistgrupper, i tillegg til at de kan dra på fjellturer og gjøre andre aktiviteter her i anlegget. På sikt må vi også inngå samarbeid med andre reiselivsbedrifter, sier han.

Væravhengig

I fjor fikk Rypetoppen en liten dupp i besøkstallet. Fra 30.000 i 2016 og ned til under 27.000. Dårlig vær den første måneden etter skoleferiestarten må ta mye av skylden. Omsetningen ble også noe svekket med en nedgang fra drøye ti millioner til 9,6 millioner, men årets sesong ser bedre ut.

– Vi håper å bikke ti millioner med god margin. Når vinteraktivitetene kommer i gang om noen år har vi et mål om å nå 15 millioner kroner i omsetning, sier Lerberg.

I tillegg til nye hytter, er også gjengen på Rypetoppen klare for utvidelser på løypenettet.

– Vi har hatt 18 løyper, men i år kan vi tilby i alle fall 25 løyper. Det betyr bedre flyt i anlegget og mindre køer i løypene de dagene med stort besøk, sier Lerberg.

Populær arbeidsplass

Rypetoppen har etter hvert fått et godt rykte på seg, og Lerberg nøler ikke med å gi skryt til eierne for at Rypetoppen har lyktes så godt.

– Eierne har turt å satse. De har ikke bare snakket om at de skulle gjøre det, men i tillegg gjort det. De har hele tiden hatt en plan og hatt gjennomføringskraft.

Den rivende utviklingen har medført stor interesse på ulike måter.

– Både i år og i fjor søkte over 80 ungdommer på sommerjobbene vi lyste ut, sier Lerberg.