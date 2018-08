Sist oppdatert 04/08/2018 kl 10:56

De siste 20 campingvognene kommer til Stjørdal sentrum i løpet av helga.

– Vi er så å si fullbooket, sier campingsjef for Landsskytterstevnets Camp NTE/Stjørdal sentrum, Odd Petter Haugseth. Snart vil det være samlet totalt 160 campingvogner mellom Stokkan ungdomsskole, Fosslia Fjellhall og Stjørdals-Blinks fotballbane. I gjennomsnitt er det tre personer for hver campingvogn. De som camper der er skyttere fra samlag i regionene Gudbrand, Nordmøre, Ringerike, Sogn Indre, Sunnmør, Nordmør og Vefsn.

– Skytterne bor her i gjennomsnitt syv dager, noe som betyr at det handles litt pizza, øl og bensin, sier Haugseth. – De tilreisende er ekstremt godt fornøyd med mottagelse og vertskap. Barn og ungdom trives veldig godt, med frisbee, fotball, basket og bmx-sykling på banen som er her ved skolen.

Haugseth nevner at gjestene ellers også har funnet de mange fine fellesområdene rundt Stokkan og Sandskogan.

– Og så er det jo så kort gangavstand til sentrum i forhold til hva man kanskje er vant med fra Landsskytterstevnet. Vanligvis camper man gjerne på jorder langt unna, men Camp NTE/Stjørdal Sentrum ligger såpass sentralt til at man kan komme lettere til overalt, avslutter Haugseth.