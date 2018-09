Sa ja til UKM i Kimen

Sist oppdatert 12/09/2018 kl 18:36

Fylkesutvalget i Trøndelag har bestemt at den nasjonale UKM-mønstringen skal gå i Kimen.

24. – 28. juni neste år blir det masse flott kultur å oppleve i Kimen. Den nasjonale mønstringen i Ungdommens Kulturfestival (UKM) går vanligvis i Olavshallen, men på grunn av oppussing må arrangørene nå finne en alternativ arena. UKM Norge har vært på befaring i Stjørdal og likte det de så og hørte. Nå har også politikerne i fylkesutvalget i Trøndelag sagt ja til Kimen.

– Vi har landet på at kulturhuset Kimen og Ole Vig videregående skole i Stjørdal er to spennende bygg. De er både moderne og godt tilrettelagt for vår virksomhet med tanke på workshops, overnatting og bespisning. Dessuten er beliggenheten praktisk med nærheten til flyplassen, for det kommer jo deltagere fra hele landet, har Torstein Siegel, daglig leder for UKM tidligere uttalt til adressa.no.