Salutt fra historieinteresserte ildsjeler

Sist oppdatert 06/08/2018 kl 14:26

Nordenfieldske Grenader Compagnie avfyrte salutt under åpningen av Landsskytterstevnet.

– Vi bruker tro kopier av trønderske grenader/infanteriuniformer fra tiden 1808, sier styreformann for Nordenfieldske Grenader Compagnie, Håvard Bjørgum. Nestformann, Tor Arild Henriksen, bor også på Stjørdal. Resten av Compagniets medlemmer bor i Trondheim.

– Disse uniformene sorterer under 1. Trondhjemske infanteriregiment, som den gang dekket området fra Romsdalsfjorden i sør til Strindheim i nord, sier Bjørgum. Nordenfieldske Grenader Compagnie (NGC) ble kontaktet ved årsskiftet om vi ville delta på åpningsshowet til Landsskytterstemnet, med salutt i forbindelse med fanfaren.

– Vi som deltok i går var jeg, Tor Arild Henriksen, Jonas Kristensen, Gjøran Moen, Erik Ryen, og en liten rekrutt som heter Martin Hassel. Erik Ryen er vår kaptein og øverstkommanderende. Tor Arild Henriksen er sersjant, og vi andre (minus Martin Hassel) er grenaderer, sier Bjørgum.

NGC er en forening av frivillige som er historisk interesserte, og som vil formidle militærhistorien fra starten av 1800-tallet, og fram til skilsmissen med Danmark på høsten i 1814.

– Det blir sannsynligvis en bitteliten demonstrasjon søndag 19. august på Kristiansten festning også, sier Bjørgum.

Mest mulig autentisk

– I felt fungerer vi som et reelt militært kompani, med eksersise, reparasjon av utstyr i felt, vi ligger i tidsriktige telt, og enkelte av medlemmene velger også å ligge i halm, mest mulig autentisk slik soldater på den tiden gjorde det. Men det er valgfritt for våre medlemmer, sier Håvard Bjørgum. – Vi er totalt ca. 20 medlemmer, men ca. halvparten er aktive.

Siden NGC er en frivillig forening, får vi ingen offentlig støtte, og de inntektene vi får inn, skjer ved forskjellige oppdrag som diverse arrangementer, bryllup, kulturrebuser etc. De har også vært brukt i filmopptak.

Under Waterloo i 2015 var de 6500 mann som på årsdagen 200 år etter, gjenskapte slaget der. Nesten 200.000 publikummere var til stede de to dagene slaget varte.

– De flotte uniformene er kopiert ned til den minste detalj, og er mer autentiske enn de kostymene som brukes i filminnspillinger, sier Bjørgum. – Det var vel 100 kanoner i bruk under reenactmentene både i Waterloo 2015 og Leipzig i 2013. I tillegg var det 300 ryttere (kavalerister) til hester på slagmarken.

Gjenskaper slag

I de senere årene har NGC hatt en del oppdrag og arrangementer i lokalområdet som har generert inntekter.

– Vi har med andre ord veldig god økonomi og vi trenger enda flere og nye medlemmer som kanskje kunne tenke seg å bli en del av vårt Compani, som også kan få være med oss utenlands når vi skal være med på gjenskapinger av Napoleons-slag rundt om i Europa, sier Håvard Bjørgum. – Vi har vært i Waterloo (Belgia), Leipzig (Tyskland), Austerlitz (Tsjekkia), Marengo (Italia), og noen fra oss reiste til Malta i år og deltok på reenachtment der også.

Medlemskapet i Compagniet er satt lavt, slik at det ikke skal være økonomi som skal forhindre nye i å melde seg inn.

– Vi leier ut komplett uniformsett også for en billig penge, slik at man slipper å måtte bruke mange tusen kroner på å få lage slikt selv, sier Bjørgum. – For tiden er vi på utkikk etter soldatemner som får full opplæring i håndtering av det våpenet vi bruker, som er en tro kopi av en britisk Brown Bess modell 1762, sier Bjørgum. – Men det er ikke noe krav om at man skal ha noe militær bakgrunn eller førstegangstjeneste.

De våpnene NGC har er for øvrig skarpe våpen som de også benytter til konkurranseskyting.

Nye medlemmer

– Vi får trolig tre nye medlemmer som er studenter på NTNU, men trenger mange flere, sier Håvard Bjørgum. – Vi er i tillegg på utkikk etter noen som kan spille tverrfløyte og trommer (tambourer). I de Europeiske armeene startet de yngste tambourerne i 10-11 års alder, sier Bjørgum. – Vi tar gjerne imot trommeslagere som kanskje har spilt lenge i skolemusikkorps, og som er gjerne i øvre tenårene eller eldre. Det samme med piperne (de som spiller fløyte). Vi har våpen i kompaniet, samt instrumenter.

Nordenfieldske Grenader Compagnie (NGC) er en åpen forening for historieinteresserte og eventyrlystne mennesker. NGC har Norsk kulturmilitærhistorie som fokus. Foreningen gjenskaper tiden rundt 1808 og søker å levendegjøre og informere om livet i de Dansk-Norske militære avdelingene på den tid.

Hjemmeside: http://www.grenader.no/

Facebook: https://www.facebook.com/Nordenfieldske-Grenader-Compagnie-82539636568/