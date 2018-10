Samarbeider om NM

Stjørdal Pistolklubb og Selbu Pistolklubb går sammen om å arrangere NM i luftpistol 2019. Arenaen blir i Selbuhallen dagene 29. til 31. mars. NM-stevnet vil trekke rundt 250 luftpistolskyttere til Selbu.

Det er to skytterklubber med mange høythengende resultater som nå gjerne vil ha flere sponsorer med før norgesmesterskapet arrangeres neste år. Nylig var det planleggingsmøte for arrangørklubbene i klubbhuset hos Stjørdal Pistolklubb på Skatval. Leder i klubben, Finn Jarle Sørli, sier at neste års NM-arrangører har fått en god start.

– Det er mye som skal planlegges

– Vår klubb har med skytter- og web-ansvarlig Ruben Lindgren, som sammen med flere koordinerer programmet for NM i luftpistol 2019. Det er mye som skal planlegges, blant annet transport og innkvartering av deltakere som i hovedsak vil benytte Selbusjøen Hotell & Gjestegård til overnatting. Som ekstra tilbud har vi en avtale med Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal.

Det er utøvere i flere alderstrinn og klasser som skal konkurrere på 10-metersbanen i Selbuhallen disse dagene. På NMs første dag, fredag, er funksjonærlag i aksjon. Lørdag har tett program hele dagen med blant annet sprint, flere klasser innen luftpistol og mix-lag. Andre Lien og Harald Setsaas sammen med flere deltar i planleggingen fra Selbu-klubben.

– Om en halvannen måned åpner vi for påmelding fra deltakere. Det vil delta skyttere fra klubber over hele landet. Vi har allerede sett på hvilke valører medaljer og plaketter som skal utdeles. Hele 32 medaljer og et stort antall plaketter skal gjøres klar før NM i en skyttersport som også er en olympisk gren, sier Lien og Setsaas. Forrige gang pistolklubben i Selbu arrangerte NM i luftpistol var året 1992. Det ble også gjennomført luftpistol-NM i Lånkehallen året 2014.

Ønsker sponsorer velkommen

– Etter tildeling av NM neste år; hva kreves av begge klubbene?

– Klubbene har satt ned en arrangementsgruppe som nå legger en tidsplan for både forberedelse og gjennomføring. Vi ønsker oss gjerne flere sponsorer som vil støtte NM-helga i Selbu. Tirsdag 6. november har vi et nytt planleggingsmøte på Skatval. Da håper vi flere sponsorer har blitt med som sentrale støttespillere før NM i 2019, sier Finn Jarle Sørli, Harald Setsaas og Andre Lien fra de to arrangørklubbene.