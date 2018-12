Såpeglatte veier overalt

Regnet som var varslet til jul har kommet. Det gjør at den hvite jula er i ferd med å smuldre bort og ikke minst gjør det at kjøreforholdene blir utfordrende. Julaften ettermiddag, en time før jula ringes inn, melder politiet i Trøndelag om at de får inn mange meldinger fra hele Trøndelag fylke om at det er såpeglatte veier mange steder.

– Vegtrafikksentralen er klar over dette og har varslet videre. Politiet ber om at dere kjører meget forsiktig, og ønsker dere en riktig god jul, skrier politiet på sin Twitter-konto.