Satser på åpning neste uke

Det snør, det snør og endelig ser det hvitt og lovende ut i Meråker Alpinsenter. Nå peiler de seg inn på åpning av anlegget 10. desember.

Arne Magnus Størseth er driftsleder i Meråker Alpinsenter og sier at mye praktisk forberedes og må fungere før de første alpinskiene og snøbrettene tar fart ned bakkene.

– Vi har gjennomført planleggingsarbeid for sesongen som innebærer oppføring av nytt sanitær-/toalettanlegg i tilknytning til restauranten og kafeteriaen. Det er foretatt forbedringer i leveranser av vann til våre snøkanoner, og vi håper nå på en like bra og stabil vintersesong som forrige vinter. Vinteren 2017/18 opplevde vi stabile minusgrader i mange uker. Dette har gitt oss et godt grunnlag for oppstart av årets sesong. Nå håper vi på fortsatt kulde, det er helt nødvendig hos oss sier Arne Magnus Størseth.

Skiutleie, drift av skiheisene og drift av kafeteria er oppgavene som Meråker Alpinsenter har gjennom sesongen. Preparering av snø i bakker og løyper foretas av Maskintråkk.

Skryter av samarbeidspartner

– Vi er veldig godt fornøyd med det arbeidet Maskintråkk utfører hver sesong hos oss. Deres tråkkemaskiner lager også flere kilometer løyper for langrenn mellom Grova og Kirkebyfjellet med et nettverk av løyper. Foran hver sesongs oppstart sier det seg selv at vi er prisgitt minusgrader og snø før preparering. Det er alltid en viss spenning om akkurat det, sier Arne Magnus Størseth.

Driftslederen forteller at de nå kan tilby de skiglade enda bedre sanitærforhold.

– Vi bygger nå nye toaletter bak kafeteriaen og utvider denne kapasiteten vesentlig. Samtidig arbeider vi med planer om oppstart av en masterplan for alpinsenteret. Denne skal på sikt samle våre tjenester og logistikk på en bedre måte. Våre to eiere kommunen og Meråker Brug har bevilget hver 250.000 kroner til denne planen. Her har vi allerede noen spennende innspill som kan bli med videre i en slik plan.

Ser et stort potensial

– Hva kan planen gi av resultater?

– Fortsatt er vi bare på idéstadiet, men de vi snakker med ser et stort potensial for videre satsing på alpinanlegget i årene som kommer. Med den økende hyttebyggingen i Fagerlia og tilgrensende områder gir dette oss også økt besøk gjennom sesongen. At vi i fremtiden kan få på plass en ny stolheis er ikke utenkelig. Det får vi se etter at masterplanen foreligger, sier Størseth og holder kortene tett til brystet.

Snekker Knut Johan Weiseth er i gang med oppføring av nye toaletter. Ute er snøkanonene i gang med å produsere snø. Alle som har besøkt Kirkebyfjellet berøres av den fantastiske utsikten utover dalen og mot Fonnfjellet på motsatt side. At disse herrene arbeider i flotte omgivelser hersker det liten tvil om. For unge i skolepliktig alder er det rabatterte årskort å oppdrive. Fysisk aktivitet er supert.

– Vi håper at hele familien benytter våre løyper og alpinbakker også denne sesongen. Hos oss er det stor trivsel i bakkene og i løypene. Det må det være, ettersom vi opplever mange positive tilbakemeldinger fra våre gjester her i Kirkebyfjellet, sier driftsleder Arne Magnus Størseth hos Meråker Alpinsenter.