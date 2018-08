Satser på eget firma og «husmortjenester»

Elina Martinsen har etablert selskapet Husmor Dags-Service. Nå er hun ute på «kundejakt» i Stjørdal og Malvik.

Hun har økonomisk utdannelse og har solid faglig ballast i den retningen. I et trangt arbeidsmarked satser Elina Martinsen på en helt ny retning.

– Jeg tilbyr det meste av privat omsorg og tjenester, sier Elina Martinsen og ramser opp.

– Innkjøp, matlaging, ledsaging med egen bil, treningshjelp, rengjøring og storvask, sier Martinsen.

Hun er bosatt i Trondheim, men har tidligere bodd mange år i Stjørdal. Nettopp det er en av årsakene til at hun nå sikter seg inn på det private omsorgsmarkedet i Stjørdal og Malvik. Hun tror absolutt at det er et marked i disse to kommunene.

– Det vil jeg absolutt tro. I Trondheim er det veldig mange aktører innenfor denne bransjen. I dette området er det ikke så mange, sier Elina Martinsen, som fortviler over et knalltøft arbeidsmarked.

– Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig å finne seg en jobb i området, men sånn er det. Nå gleder jeg meg veldig til å komme i gang for fullt i min nye jobb, sier Elina Martinsen, som håper mange tar kontakt.